توفر شبكة Anime Digital Network، المتوفرة عن طريق الاشتراك الشهري، بثًا مباشرًا كل أسبوع لأحدث حلقات أفضل إصدارات الرسوم المتحركة الجديدة من اليابان. يشتمل الموقع على كتالوجات Kazé وKana المتوفرة بالفعل (ما يقرب من 4000 حلقة من المسلسلات وأكثر من 50 فيلمًا) بما في ذلك أشهر الأفلام مثل Naruto وFairy Tail وBlue Exorcist وMagi. من خلال إضافة حوالي عشر سلاسل جديدة كل ربع سنة، A.D.N. يقدم لك البديل القانوني الأكثر اكتمالًا للقرصنة، والذي يستمر كل عام في إفقار سلسلة استغلال الرسوم المتحركة اليابانية بأكملها في السوق الدولية. لقد تم تصميم هذا الموقع الجديد لتلبية توقعاتك قدر الإمكان.

الموقع الإلكتروني: animedigitalnetwork.fr

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