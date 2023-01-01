WebCatalog
Courses U

Courses U

coursesu.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Courses U على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

سوبر ماركت Magasins U عبر الإنترنت. اطلب مشترياتك من البقالة عبر الإنترنت واستلمها في Drive أو قم بتوصيلها إلى منزلك!

الموقع الإلكتروني: coursesu.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Courses U. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Carrefour

Carrefour

carrefour.fr

Frinchti

Frinchti

frichti.co

Jumia Food Côte d'Ivoire

Jumia Food Côte d'Ivoire

food.jumia.ci

Intermarché

Intermarché

intermarche.com

Jumia Food Maroc

Jumia Food Maroc

food.jumia.ma

lePERMISLIBRE

lePERMISLIBRE

lepermislibre.fr

Auchan France

Auchan France

auchan.fr

Jumia Food Tunisie

Jumia Food Tunisie

food.jumia.com.tn

LeclercDrive

LeclercDrive

leclercdrive.fr

Jumia Food Algérie

Jumia Food Algérie

food.jumia.dz

HumanSourcing

HumanSourcing

humansourcing.com

Castorama

Castorama

castorama.fr

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية