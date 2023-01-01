اطلب عبر الإنترنت من أفضل المطاعم ومطاعم البيتزا القريبة منك: وجبة فطور وغداء وسوشي وبيتزا... ✔ التوصيل إلى الجزائر العاصمة، وهران، البليدة، بومرداس، تيزي وزو ✔ قائمة على الإنترنت ✔ مطاعم قريبة منك

الموقع الإلكتروني: food.jumia.dz

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Jumia Food Algérie. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.