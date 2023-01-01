WebCatalog
Jumia Food Tunisie

Jumia Food Tunisie

food.jumia.com.tn

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Jumia Food Tunisie على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اطلب من أكثر من 100 مطعم من أفضل المطاعم في تونس لتناول طعام الغداء والعشاء ✔ توصيل سريع إلى المنزل ✔ اطلب عبر الإنترنت أو على هاتفك الذكي

الموقع الإلكتروني: food.jumia.com.tn

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Jumia Food Tunisie. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Jumia Food Algérie

Jumia Food Algérie

food.jumia.dz

Jumia Food Côte d'Ivoire

Jumia Food Côte d'Ivoire

food.jumia.ci

Jumia Food Maroc

Jumia Food Maroc

food.jumia.ma

Just-Eat.fr

Just-Eat.fr

just-eat.fr

Courses U

Courses U

coursesu.com

Decathlon Algérie

Decathlon Algérie

decathlon.com.dz

Picard

Picard

picard.fr

Jumia Côte d'Ivoire

Jumia Côte d'Ivoire

jumia.ci

Jumia Sénégal

Jumia Sénégal

jumia.sn

Carrefour

Carrefour

carrefour.fr

Jumia Algérie

Jumia Algérie

jumia.dz

Intermarché

Intermarché

intermarche.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية