WebCatalog
Jumia Côte d'Ivoire

Jumia Côte d'Ivoire

jumia.ci

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Jumia Côte d'Ivoire على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

خليك في البيت، نحن نوصلك كل شيء! اشترِ جميع المنتجات الأساسية عبر الإنترنت ✔ سوبر ماركت ومنتجات التنظيف والفيتامينات وألعاب الفيديو والتلفزيون ورعاية الأطفال والمزيد ✔ جميع العلامات التجارية بأسعار منخفضة: Dettol وSamsung وTecno وLG وHP وNike ✈ توصيل سريع في جميع أنحاء ساحل العاج: أبيدجان ‎بواكيه... ✔الدفع عند الاستلام

الموقع الإلكتروني: jumia.ci

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Jumia Côte d'Ivoire. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Jumia Sénégal

Jumia Sénégal

jumia.sn

Jumia Maroc

Jumia Maroc

jumia.ma

Jumia Tunisie

Jumia Tunisie

jumia.com.tn

Jumia Algérie

Jumia Algérie

jumia.dz

Wethenew

Wethenew

wethenew.com

Jumia Food Algérie

Jumia Food Algérie

food.jumia.dz

Decathlon Maroc

Decathlon Maroc

decathlon.ma

Intersport

Intersport

intersport.fr

Jumia Food Côte d'Ivoire

Jumia Food Côte d'Ivoire

food.jumia.ci

Mon E.Leclerc

Mon E.Leclerc

e.leclerc

Jumia Food Maroc

Jumia Food Maroc

food.jumia.ma

Shopee France

Shopee France

shopee.fr

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية