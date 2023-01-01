احصل على أطباق ومنتجات السوبر ماركت الخاصة بك من أفضل المطاعم والمحلات التجارية القريبة منك: كارفور ماركت، سوشي، بيتزا... ✔ خدمة التوصيل إلى المنازل في الدار البيضاء، طنجة، الرباط، مراكش، أكادير... ✔ قم بتنزيل تطبيق جوميا فود ماروك أو اتصل 05 22 04 18 18

الموقع الإلكتروني: food.jumia.ma

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Jumia Food Maroc. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.