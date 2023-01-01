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Jumia Food Maroc

Jumia Food Maroc

food.jumia.ma

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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احصل على أطباق ومنتجات السوبر ماركت الخاصة بك من أفضل المطاعم والمحلات التجارية القريبة منك: كارفور ماركت، سوشي، بيتزا... ✔ خدمة التوصيل إلى المنازل في الدار البيضاء، طنجة، الرباط، مراكش، أكادير... ✔ قم بتنزيل تطبيق جوميا فود ماروك أو اتصل 05 22 04 18 18

الموقع الإلكتروني: food.jumia.ma

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Jumia Food Maroc. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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