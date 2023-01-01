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Jumia Sénégal

Jumia Sénégal

jumia.sn

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Jumia Sénégal على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

خليك في البيت، نحن نوصلك كل شيء! اشترِ جميع المنتجات الأساسية عبر الإنترنت ✔ البقالة ومنتجات التنظيف والفيتامينات وألعاب الفيديو والتلفزيون ورعاية الأطفال والمزيد ✔ جميع العلامات التجارية بأسعار منخفضة: Dettol، Tecno، Samsung، LG، Toshiba... ✈ توصيل سريع في كل مكان السنغال: داكار، تييس، توبا، سانت لويس... ✔ الدفع عند الاستلام

الموقع الإلكتروني: jumia.sn

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Jumia Sénégal. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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