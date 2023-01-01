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Jumia Maroc

Jumia Maroc

jumia.ma

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Jumia Maroc على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

متجر البيع والشراء رقم 1 عبر الإنترنت في المغرب ✔ أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة المنزلية والأزياء والألعاب والرياضة وألعاب الفيديو والديكور وغير ذلك الكثير! ✔ جميع الماركات: Huawei، Samsung، LG، Apple، Nike... ✈ توصيل سريع في جميع أنحاء المغرب: الدار البيضاء، الرباط، طنجة... ✔ الدفع عند الاستلام

الموقع الإلكتروني: jumia.ma

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Jumia Maroc. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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