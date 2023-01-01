WebCatalog
Cdiscount

Cdiscount

cdiscount.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cdiscount على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Cdiscount: الأثاث، الديكور، التكنولوجيا العالية، DIY، الحديقة، الرياضة | توصيل مجاني ابتداءً من 25 يورو | الدفع الآمن | 4x ممكن | عودة سريعة وسهلة | متجر تجزئة إلكتروني فرنسي، منتجات وخدمات بأفضل الأسعار.

الموقع الإلكتروني: cdiscount.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cdiscount. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Amazon France

Amazon France

amazon.fr

LEROY MERLIN France

LEROY MERLIN France

leroymerlin.fr

Oscaro

Oscaro

oscaro.com

Carrefour

Carrefour

carrefour.fr

Decathlon Maroc

Decathlon Maroc

decathlon.ma

Brico Privé

Brico Privé

bricoprive.com

Jumia Sénégal

Jumia Sénégal

jumia.sn

Amazon Belgium

Amazon Belgium

amazon.com.be

Maison du Monde

Maison du Monde

maisonsdumonde.com

Jumia Côte d'Ivoire

Jumia Côte d'Ivoire

jumia.ci

Jumia Maroc

Jumia Maroc

jumia.ma

Decathlon Sénégal

Decathlon Sénégal

decathlon.sn

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية