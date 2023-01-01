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Decathlon Sénégal

Decathlon Sénégal

decathlon.sn

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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قم بشراء المعدات والملابس والأحذية الرياضية عبر الإنترنت، مع إمكانية الاستبدال واسترداد الأموال مجانًا، والتوصيل إلى أي مكان في السنغال مع Decathlon

الموقع الإلكتروني: decathlon.sn

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