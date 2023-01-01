WebCatalog
KIABI

KIABI

kiabi.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من KIABI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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كيابي - بيع الملابس والأحذية عبر الإنترنت للنساء والرجال والأطفال والرضع. تشكيلة كبيرة من الملابس الداخلية وملابس الأمومة والمقاسات الكبيرة وأغطية السرير بأسعار منخفضة.

الموقع الإلكتروني: kiabi.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ KIABI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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