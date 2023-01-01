WebCatalog
Octobre Éditions

Octobre Éditions

octobre-editions.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Octobre Éditions على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ابحث عبر الإنترنت عن المنتجات الجديدة والتجديدات لمجموعة الرجال الجديدة التي صممها Studio for Octobre Éditions. التوصيل مجاني ابتداءً من 200 يورو. يعود على حسابنا.

الموقع الإلكتروني: octobre-editions.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Octobre Éditions. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

The Bradery

The Bradery

thebradery.com

Magazana

Magazana

magazana.com

Spartoo

Spartoo

spartoo.com

OpenPaye

OpenPaye

openpaye.co

Sézane

Sézane

sezane.com

Panorama

Panorama

panorama.movie

Freebe

Freebe

freebe.me

Decathlon Algérie

Decathlon Algérie

decathlon.com.dz

Courses U

Courses U

coursesu.com

Parfois

Parfois

parfois.com

ADN

ADN

animedigitalnetwork.fr

Maison du Monde

Maison du Monde

maisonsdumonde.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية