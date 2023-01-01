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أداة إدارة بسيطة للعاملين لحسابهم الخاص والعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة، الفواتير عبر الإنترنت، تجربة مجانية! إدارة العملاء وعروض الأسعار والفواتير والتدفق النقدي وإعلان دوران.

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