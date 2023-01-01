WebCatalog
iGraal

iGraal

igraal.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من iGraal على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

عندما أشتري عبر الإنترنت، أذهب عبر iGraal الذي يعوضني عن جزء من مشترياتي. وإذا كان هناك رموز ترويجية، أقوم بتجميع الخصومات. ليس لديك ما تخسره، كل شيء لتكسبه! إنه مجاني ويعمل. انقر فوق: أنا أرعاك على iGraal.

الموقع الإلكتروني: igraal.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ iGraal. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

lePERMISLIBRE

lePERMISLIBRE

lepermislibre.fr

YOÔ

YOÔ

yoo.paris

DisonsDemain

DisonsDemain

disonsdemain.fr

ManoMano

ManoMano

manomano.com

ICI TOU.TV

ICI TOU.TV

ici.tou.tv

Courses U

Courses U

coursesu.com

eBuyClub

eBuyClub

ebuyclub.com

SkillsBoard

SkillsBoard


Mooncard

Mooncard

mooncard.co

Magazana

Magazana

magazana.com

Octobre Éditions

Octobre Éditions

octobre-editions.com

Réa

Réa

rea-app.fr

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية