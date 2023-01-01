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LEROY MERLIN France

LEROY MERLIN France

leroymerlin.fr

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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بالنسبة لمشاريع الأعمال اليدوية والبستنة وتحسين المنزل، تقدم LEROY MERLIN مجموعة كبيرة من العلامات التجارية بأفضل الأسعار بالإضافة إلى الأفكار والمشورة وخدمات التأجير أو التثبيت في المنزل. منتجات للمنزل بأكمله: الحمام، المطبخ، الحديقة، الإضاءة، الكهرباء، السباكة، إلخ. الاستلام من المتجر والتوصيل إلى المنزل.

الموقع الإلكتروني: leroymerlin.fr

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LEROY MERLIN France. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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