LEROY MERLIN France

بالنسبة لمشاريع الأعمال اليدوية والبستنة وتحسين المنزل، تقدم LEROY MERLIN مجموعة كبيرة من العلامات التجارية بأفضل الأسعار بالإضافة إلى الأفكار والمشورة وخدمات التأجير أو التثبيت في المنزل. منتجات للمنزل بأكمله: الحمام، المطبخ، الحديقة، الإضاءة، الكهرباء، السباكة، إلخ. الاستلام من المتجر والتوصيل إلى المنزل.

الموقع الإلكتروني: leroymerlin.fr

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