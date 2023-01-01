WebCatalog
Oscaro

Oscaro

oscaro.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Oscaro على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Oscaro.com - الموقع الرسمي - الشركة الرائدة في قطع غيار السيارات الجديدة والأصلية بأفضل الأسعار - أكثر من 1,000,000 قطعة غيار - الدفع الآمن - التوصيل إلى التتابع أو المنزل.

الموقع الإلكتروني: oscaro.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Oscaro. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Carrefour

Carrefour

carrefour.fr

LEROY MERLIN France

LEROY MERLIN France

leroymerlin.fr

Cdiscount

Cdiscount

cdiscount.com

Brico Privé

Brico Privé

bricoprive.com

LeclercDrive

LeclercDrive

leclercdrive.fr

Mon E.Leclerc

Mon E.Leclerc

e.leclerc

Decathlon Algérie

Decathlon Algérie

decathlon.com.dz

Decathlon Maroc

Decathlon Maroc

decathlon.ma

Sézane

Sézane

sezane.com

Amazon France

Amazon France

amazon.fr

Jumia Maroc

Jumia Maroc

jumia.ma

Jumia Sénégal

Jumia Sénégal

jumia.sn

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية