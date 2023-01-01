قم بالتسوق على E.Leclerc DRIVE واستفد من التوصيل إلى Drive أو المنزل أو Relay. الخدمة متاحة في كل مكان في فرنسا (باستثناء باريس).

الموقع الإلكتروني: leclercdrive.fr

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