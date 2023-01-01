WebCatalog
Molotov

Molotov

molotov.tv

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Molotov على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

شاهد بسهولة جميع البرامج التليفزيونية الفرنسية مع Molotov، في فرنسا وفي جميع أنحاء أوروبا*. تصفح العديد من برامج البث: الأخبار والمعلومات، المسلسلات التلفزيونية الفرنسية والأمريكية، الأفلام، الرياضة، الأفلام الوثائقية، تلفزيون الواقع، برامج الأطفال، الترفيه... استفد من ميزات مولوتوف** من 27 دولة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأيسلندا والنرويج

الموقع الإلكتروني: molotov.tv

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Molotov. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

myCANAL

myCANAL

canalplus.com

Purepeople

Purepeople

purepeople.com

Maison du Monde

Maison du Monde

maisonsdumonde.com

RTBF Auvio

RTBF Auvio

auvio.rtbf.be

OCS

OCS

ocs.fr

Le Figaro

Le Figaro

lefigaro.fr

Parfois

Parfois

parfois.com

ADN

ADN

animedigitalnetwork.fr

BBC Afrique

BBC Afrique

bbc.com

Horace

Horace

horace.co

L’EQUIPE

L’EQUIPE

lequipe.fr

TV d'Orange

TV d'Orange

chaines-tv.orange.fr

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية