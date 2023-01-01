alphorm.com هي المنصة الفرنسية الوحيدة والأولى التي توفر التدريب على موضوعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة.

الموقع الإلكتروني: alphorm.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Alphorm. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.