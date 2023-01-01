منصة تعاونية للجهات الفاعلة المسؤولة. Interstis عبارة عن منصة تعاونية تسهل العمل عن بعد والعمل الجماعي. من أجل منظمات أكثر أمانًا واستدامة وإنسانية.

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