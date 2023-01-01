WebCatalog
Jeuxvideo

Jeuxvideo

jeuxvideo.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Jeuxvideo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

احصل على أحدث أخبار ألعاب الفيديو على أجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم. قم بتخزين اختبارات ألعاب الفيديو والإرشادات التفصيلية. اكتشف أيضًا جميع اختباراتنا وأدلة شراء الأجهزة وعروضنا الجيدة وجميع عمليات البث الخاصة بنا حول ألعاب الفيديو

الموقع الإلكتروني: jeuxvideo.com

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