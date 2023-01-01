WebCatalog
QUB

QUB

qub.ca

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من QUB على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

استشر مصدرًا موثوقًا ومتنوعًا للأخبار. لا تفوت أي شيء مع البث المباشر. اقرأ المقالات من Journal de Montréal، وJournal de Québec، و24 Heures، وTVA Nouvelles. قم بقياس نبض الأخبار الإقليمية والوطنية والدولية من خلال متابعة المراسلين وكتاب الأعمدة والصحفيين المتمرسين.

الموقع الإلكتروني: qub.ca

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ QUB. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Le Monde

Le Monde

lemonde.fr

EcoleDirecte

EcoleDirecte

ecoledirecte.com

BBC Afrique

BBC Afrique

bbc.com

Ouest-France

Ouest-France

ouest-france.fr

RTBF Auvio

RTBF Auvio

auvio.rtbf.be

myCANAL

myCANAL

canalplus.com

Toutelatele

Toutelatele

toutelatele.com

Mooncard

Mooncard

app.mooncard.co

BaridiWeb

BaridiWeb

baridiweb.poste.dz

Le Parisien

Le Parisien

leparisien.fr

Le Figaro

Le Figaro

lefigaro.fr

TV d'Orange

TV d'Orange

chaines-tv.orange.fr

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية