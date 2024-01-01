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سكوير | نظام إدارة ونقاط البيع لصالون الحلاقة - Squire هو نظام إدارة ونقاط بيع لصالون الحلاقة يساعد الشركات على تحسين العمليات وزيادة المبيعات

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