Squire

Squire

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الموقع الإلكتروني: getsquire.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Squire على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

سكوير | نظام إدارة ونقاط البيع لصالون الحلاقة - Squire هو نظام إدارة ونقاط بيع لصالون الحلاقة يساعد الشركات على تحسين العمليات وزيادة المبيعات

الموقع الإلكتروني: getsquire.com

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