WebCatalog
Remix IDE

Remix IDE

remix.ethereum.org

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Remix IDE على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Remix Project عبارة عن منصة لأدوات التطوير التي تستخدم بنية المكونات الإضافية. وهو يشمل مشاريع فرعية بما في ذلك Remix Plugin Engine ومكتبات Remix وبالطبع Remix IDE. Remix IDE هو تطبيق مفتوح المصدر للويب وسطح المكتب. إنه يعزز دورة تطوير سريعة ويحتوي على مجموعة غنية من المكونات الإضافية ذات واجهات المستخدم الرسومية البديهية. يتم استخدام Remix في رحلة تطوير العقود بأكملها باستخدام لغة Solidity بالإضافة إلى ملعب لتعلم وتعليم Ethereum.

الموقع الإلكتروني: github.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Remix IDE. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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