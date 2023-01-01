Remix Project عبارة عن منصة لأدوات التطوير التي تستخدم بنية المكونات الإضافية. وهو يشمل مشاريع فرعية بما في ذلك Remix Plugin Engine ومكتبات Remix وبالطبع Remix IDE. Remix IDE هو تطبيق مفتوح المصدر للويب وسطح المكتب. إنه يعزز دورة تطوير سريعة ويحتوي على مجموعة غنية من المكونات الإضافية ذات واجهات المستخدم الرسومية البديهية. يتم استخدام Remix في رحلة تطوير العقود بأكملها باستخدام لغة Solidity بالإضافة إلى ملعب لتعلم وتعليم Ethereum.

الموقع الإلكتروني: github.com

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