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Bubble

Bubble

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: bubble.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bubble على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Bubble هي لغة برمجة مرئية ومنصة تطبيقية كخدمة، تم تطويرها بواسطة Bubble Group، والتي تمكن الأشخاص غير التقنيين من إنشاء تطبيقات الويب دون الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية. وبدلاً من ذلك، يرسم المستخدمون الواجهة عن طريق سحب العناصر وإسقاطها على اللوحة القماشية وتحديد مسارات العمل للتحكم في المنطق. تتمثل رؤية Bubble في جعل التشفير اليدوي قديمًا إلى حد كبير. وعلى الرغم من كونه مرئيًا، إلا أنه يتطلب بعض التعلم، ويمكن استخدامه لإنشاء وظائف أكثر تقدمًا مما هو ممكن مع منشئي تطبيقات الويب الموجهة نحو القوالب مثل Wix. يتم استخدامه في المدارس لأغراض التعليم، ومن قبل المنظمات الأخرى لأغراض تجارية. تقدم Bubble تكاملات API والقوالب والمكونات الإضافية. كما قدمت المنصة لاحقًا موفري خدمات متخصصين جدد في القوالب والمكونات الإضافية والخدمات المضمنة في نظام Bubble Eco-System.

الموقع الإلكتروني: bubble.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bubble. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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