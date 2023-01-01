easylang IDE

easylang: لغة برمجة وبيئة تطوير سهلة عبر الإنترنت. لتعليم وتعلم البرمجة، ولكن ليس فقط.

الموقع الإلكتروني: easylang.online

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