OneCompiler

OneCompiler

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الموقع الإلكتروني: onecompiler.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من OneCompiler على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

OneCompiler هو مترجم عبر الإنترنت يساعد المستخدمين على كتابة التعليمات البرمجية وتشغيلها ومشاركتها عبر الإنترنت. لقد تغيرت الطريقة التي نتعلم بها البرمجة بشكل جذري خلال السنوات القليلة الماضية. يستخدم المستخدمون الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة Chromebook وغيرها لتعلم البرمجة. لسوء الحظ، تدعم غالبية لغات البرمجة بنيات x86 فقط، لذا يقتصر تثبيتها على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية. عمليات التثبيت ليست سهلة وتضيف منحنى تعليمي حاد للمبتدئين.

الموقع الإلكتروني: onecompiler.com

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