يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من OneCompiler على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

OneCompiler هو مترجم عبر الإنترنت يساعد المستخدمين على كتابة التعليمات البرمجية وتشغيلها ومشاركتها عبر الإنترنت. لقد تغيرت الطريقة التي نتعلم بها البرمجة بشكل جذري خلال السنوات القليلة الماضية. يستخدم المستخدمون الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة Chromebook وغيرها لتعلم البرمجة. لسوء الحظ، تدعم غالبية لغات البرمجة بنيات x86 فقط، لذا يقتصر تثبيتها على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية. عمليات التثبيت ليست سهلة وتضيف منحنى تعليمي حاد للمبتدئين.

الموقع الإلكتروني: onecompiler.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ OneCompiler. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.