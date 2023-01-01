WebCatalog
BetterOCaml

BetterOCaml

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الموقع الإلكتروني: betterocaml.ml

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BetterOCaml على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

بيئة تطوير متكاملة فعالة وبديهية ومتعددة المنصات لـ OCaml

الموقع الإلكتروني: betterocaml.ml

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BetterOCaml. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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