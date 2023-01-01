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SpringCM

SpringCM

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الموقع الإلكتروني: springcm.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SpringCM على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

SpringCM عبارة عن منصة سحابية آمنة تدير عقود المبيعات وجميع أنواع المستندات عبر تطبيقات سطح المكتب والهاتف المحمول وتطبيقات الشركاء مثل Salesforce. يدير SpringCM دورة حياة العقد بأكملها من خلال مسارات عمل متقدمة تعمل على أتمتة المهام اليدوية والعمليات المعقدة. تم بناء SpringCM على منصة البنية التحتية السحابية الخاصة بها، وهي عبارة عن شبكة توصيل محتوى للأداء والتوافر والأمان. يقع المقر الرئيسي للشركة في شيكاغو، إلينوي. في عام 2016، افتتحت SpringCM مكتبين جديدين في سان فرانسيسكو ولندن، وفي عام 2018 افتتحت SpringCM مكتبًا في بوخارست. لقد حصل على أكثر التقييمات 5 نجوم من أي شريك Salesforce AppExchange لإدارة العقود. في 31 يوليو 2018، أعلنت DocuSign عن خطط للاستحواذ على SpringCM مقابل 220 مليون دولار. في 4 سبتمبر 2018، استحوذت DocuSign على SpringCM Solution.

الموقع الإلكتروني: springcm.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SpringCM. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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