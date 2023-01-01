SpringCM عبارة عن منصة سحابية آمنة تدير عقود المبيعات وجميع أنواع المستندات عبر تطبيقات سطح المكتب والهاتف المحمول وتطبيقات الشركاء مثل Salesforce. يدير SpringCM دورة حياة العقد بأكملها من خلال مسارات عمل متقدمة تعمل على أتمتة المهام اليدوية والعمليات المعقدة. تم بناء SpringCM على منصة البنية التحتية السحابية الخاصة بها، وهي عبارة عن شبكة توصيل محتوى للأداء والتوافر والأمان. يقع المقر الرئيسي للشركة في شيكاغو، إلينوي. في عام 2016، افتتحت SpringCM مكتبين جديدين في سان فرانسيسكو ولندن، وفي عام 2018 افتتحت SpringCM مكتبًا في بوخارست. لقد حصل على أكثر التقييمات 5 نجوم من أي شريك Salesforce AppExchange لإدارة العقود. في 31 يوليو 2018، أعلنت DocuSign عن خطط للاستحواذ على SpringCM مقابل 220 مليون دولار. في 4 سبتمبر 2018، استحوذت DocuSign على SpringCM Solution.

الموقع الإلكتروني: springcm.com

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