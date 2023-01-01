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LWN.net

LWN.net

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الموقع الإلكتروني: lwn.net

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LWN.net على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

LWN.net هو موقع إخباري مدعوم من القارئ مخصص لإنتاج أفضل تغطية من داخل مجتمعات Linux وتطوير البرمجيات المجانية.

الموقع الإلكتروني: lwn.net

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