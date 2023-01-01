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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Codecov هو الحل الرائد والمخصص لتغطية الأكواد البرمجية. جرّب Codecov مجانًا الآن لمساعدة المطورين لديك في العثور على التعليمات البرمجية التي لم يتم اختبارها ونشر التغييرات بثقة.

الموقع الإلكتروني: codecov.io

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