1paragraph هو قارئ للنشرات الإلكترونية وصفحات الويب. بالنسبة لكل نص، يقوم بتخزين الفقرة الأخيرة التي قرأتها، ويعرض تلك الفقرة في عرض المكتبة وينتقل إلى تلك الفقرة عند فتح الكتاب. في عرض المكتبة، يتم فرز النصوص حسب وقت قراءتها آخر مرة.

الموقع الإلكتروني: 1paragraph.app

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