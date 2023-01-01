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Open Library

Open Library

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: openlibrary.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Open Library على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

المكتبة المفتوحة عبارة عن كتالوج مكتبة مفتوح وقابل للتحرير، ويتم إنشاؤه لإنشاء صفحة ويب لكل كتاب تم نشره على الإطلاق. اقرأ واستعير واكتشف أكثر من 3 ملايين كتاب مجانًا.

الموقع الإلكتروني: openlibrary.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Open Library. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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