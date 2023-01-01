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StoryShots

getstoryshots.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من StoryShots على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ملخصات كتب مجانية وكتب صوتية والمزيد. لا شيء يتفوق على قراءة غلاف كتاب رائع للغلاف. ولكن هل سبق لك أن تركت واحدة غير مكتملة؟ بدلًا من ذلك، تعلم الأفكار الأساسية للكتب غير الخيالية الأكثر مبيعًا في دقائق، بدلاً من عدم تعلمها أبدًا. اقرأ أو استمع أو شاهد الملخصات في أي مكان وفي أي وقت. استخدم StoryShots لتصفح مجموعة الكتب غير المكتملة أو اكتشاف قراءات جديدة ومثيرة.

الموقع الإلكتروني: getstoryshots.com

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