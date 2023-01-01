WebCatalog
Voot Kids

Voot Kids

vootkids.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Voot Kids على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

content="Voot هو التطبيق الوحيد في الهند الذي يتيح لأطفالك مشاهدة برامجهم المفضلة وقراءة الكتب والاستماع إلى القصص والتعلم مع المرح، كل ذلك في مكان واحد! احصل على ما يصل إلى 5000 ساعة من عروض الرسوم المتحركة، وأكثر من 500 كتاب من أفضل الكتب مبيعًا، وأكثر من 150 كتابًا مختارًا بعناية كتب صوتية ومسابقات تعليمية على Voot."

الموقع الإلكتروني: vootkids.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Voot Kids. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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