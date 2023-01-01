WebCatalog
TOD

TOD

tod.tv

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TOD على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

شاهد أفضل الأفلام والمسلسلات الغربية وأصول TOD وعروض الأطفال والأحداث الرياضية فقط على تطبيق البث TOD.

الموقع الإلكتروني: tod.tv

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TOD. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Peacock TV

Peacock TV

peacocktv.com

OSN Streaming

OSN Streaming

stream.osn.com

OSN+

OSN+

osnplus.com

TVNZ+

TVNZ+

tvnz.co.nz

DStv

DStv

dstv.com

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

primevideo.com

ReelDrama

ReelDrama

reeldrama.com

Tubi

Tubi

tubitv.com

astro

astro

id.astro.com.my

OTTplay

OTTplay

ottplay.com

Max

Max

max.com

Ertflix

Ertflix

ertflix.gr

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية