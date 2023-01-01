العب ألعابًا مجانية عبر الإنترنت، وشاهد مقاطع فيديو من CBC Kids وStudio K، وقم بإجراء اختبارات شخصية واستطلاعات رأي ممتعة. CBC Kids online هو ملعب رقمي مصمم للأطفال من سن 6 إلى 10 سنوات!

الموقع الإلكتروني: cbc.ca

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