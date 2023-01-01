WebCatalog
CBC Kids

CBC Kids

cbc.ca

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CBC Kids على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

العب ألعابًا مجانية عبر الإنترنت، وشاهد مقاطع فيديو من CBC Kids وStudio K، وقم بإجراء اختبارات شخصية واستطلاعات رأي ممتعة. CBC Kids online هو ملعب رقمي مصمم للأطفال من سن 6 إلى 10 سنوات!

الموقع الإلكتروني: cbc.ca

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CBC Kids. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Voot Kids

Voot Kids

vootkids.com

YouTube Kids

YouTube Kids

youtubekids.com

Toppr Codr

Toppr Codr

codr.toppr.com

PBS KIDS

PBS KIDS

pbskids.org

10 Play

10 Play

10play.com.au

WCO.Tv

WCO.Tv

wco.tv

ABC ME

ABC ME

abc.net.au

PeerTube

PeerTube

joinpeertube.org

Sporcle

Sporcle

sporcle.com

A Real Me

A Real Me

arealme.com

Epic

Epic

getepic.com

ABC

ABC

abc.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية