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منصة اشتراك صوتية رائدة للمحتوى والمبدعين باللغة الإسبانية. Beek هو التطبيق الذي يستمع فيه اللاتينيون إلى أفضل محتوى صوتي باللغة الإسبانية من المبدعين المفضلين لديهم (الكتب الصوتية والتأملات والمسلسلات الصوتية والمحتوى الأصلي). يدفع المستخدمون اشتراكًا للوصول إلى كل المحتوى، ويكسب المبدعون المال مقابل كل دقيقة يستمعون إليها.

الموقع الإلكتروني: beek.io

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