WebCatalog
Epic

Epic

getepic.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Epic على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Epic هي منصة القراءة الرقمية الرائدة للأطفال بعمر 12 عامًا أو أقل! يعمل تطبيق القراءة التفاعلي الممتع والآمن للأطفال على تغذية الفضول والثقة في القراءة من خلال السماح للأطفال باستكشاف اهتماماتهم بحرية، مع إمكانية الوصول الفوري وفي أي وقت إلى مكتبة تضم آلاف الكتب والكتب الصوتية ومقاطع الفيديو التعليمية والمزيد.

الموقع الإلكتروني: getepic.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Epic. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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