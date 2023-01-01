Epic هي منصة القراءة الرقمية الرائدة للأطفال بعمر 12 عامًا أو أقل! يعمل تطبيق القراءة التفاعلي الممتع والآمن للأطفال على تغذية الفضول والثقة في القراءة من خلال السماح للأطفال باستكشاف اهتماماتهم بحرية، مع إمكانية الوصول الفوري وفي أي وقت إلى مكتبة تضم آلاف الكتب والكتب الصوتية ومقاطع الفيديو التعليمية والمزيد.

الموقع الإلكتروني: getepic.com

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