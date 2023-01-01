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Angles

Angles

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الموقع الإلكتروني: anglesapp.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Angles على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بترقية قراءتك باستخدام ملخصات الكتب المخصصة المدعمة بالذكاء الاصطناعي. احصل على المزيد من قراءتك. تعلم بشكل أسرع. كل ذلك مع ملخصات كتب مصممة خصيصًا لشخصيتك. تم تصميم تطبيقنا المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحليل الكتاب والعثور على الأفكار الرئيسية وتخصيصها لتناسب شخصيتك وتفضيلاتك واهتماماتك الفريدة. ومن خلال القيام بذلك، فإننا نمكنك من فهم جوهر الكتاب في جزء صغير من الوقت الذي تستغرقه قراءة النص بأكمله. قل وداعًا لجلسات القراءة الطويلة واتبع طريقة أكثر فعالية للتعلم من خلال ملخصاتنا المخصصة.

الموقع الإلكتروني: anglesapp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Angles. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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