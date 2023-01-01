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The New York Public Library

The New York Public Library

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الموقع الإلكتروني: nypl.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من The New York Public Library على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

The New York Public Library (NYPL) has been an essential provider of free books, information, ideas, and education for all New Yorkers for more than 100 years.

الموقع الإلكتروني: nypl.org

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