WebCatalog
WorldCat.org

WorldCat.org

worldcat.org

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من WorldCat.org على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

WorldCat.org هو كتالوج عالمي لمواد المكتبة. يمكنك البحث عن الكتب والموسيقى والفيديو والمقالات وغير ذلك الكثير في المكتبات القريبة منك.

الموقع الإلكتروني: worldcat.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ WorldCat.org. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

VoiceTranslate

VoiceTranslate

voicetranslate.app

Libby

Libby

libbyapp.com

Open Library

Open Library

openlibrary.org

LibraryThing

LibraryThing

librarything.com

Amazon UK

Amazon UK

amazon.co.uk

Sage

Sage

sagepub.com

Pond5

Pond5

pond5.com

Poly

Poly

withpoly.com

Cyanite AI

Cyanite AI

app.cyanite.ai

AudioLove

AudioLove

audiolove.me

Konjer

Konjer

konjer.xyz

CV-Library

CV-Library

cv-library.co.uk

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية