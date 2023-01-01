WebCatalog
Voggt

Voggt

voggt.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Voggt على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

انضم إلى الآلاف من المتحمسين وأكمل مجموعتك في الوقت الفعلي. يمكنك عقد الاجتماعات والدردشة والشراء والبيع بشكل آمن من خلال البث المباشر.

الموقع الإلكتروني: voggt.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Voggt. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

YouNow

YouNow

younow.com

GoSquared

GoSquared

gosquared.com

Beyond LIVE

Beyond LIVE

beyondlive.com

Moco

Moco

mocospace.com

Lucky Orange

Lucky Orange

luckyorange.com

Varos

Varos

varos.com

Mixlr

Mixlr

mixlr.com

Recruit 360

Recruit 360

recruit360.co.za

Hakuna

Hakuna

hakuna.live

OneStream Live

OneStream Live

onestream.live

Magma Studio

Magma Studio

magmastudio.io

Disciple

Disciple

disciplemedia.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية