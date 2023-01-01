WebCatalog
TopCashback

TopCashback

topcashback.co.uk

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TopCashback على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

انضم إلى أكثر من 14 مليون عضو في المملكة المتحدة وقم بتنزيل تطبيق TopCashback اليوم. ما عليك سوى تسجيل الدخول (أو الانضمام)، والبحث عن بائع تجزئة أو خدمة، ثم النقر للشراء من موقعه على الويب. سيقوم TopCashback بتتبع عملية الشراء الخاصة بك، وبمجرد الموافقة عليها من قبل بائع التجزئة، ستتلقى استرداد النقود في حساب TopCashback الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: topcashback.co.uk

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TopCashback. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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