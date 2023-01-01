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Goodreads

Goodreads

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الموقع الإلكتروني: goodreads.com

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Goodreads هو موقع أمريكي للفهرسة الاجتماعية يسمح للأفراد بالبحث في قاعدة بياناته الخاصة بالكتب والشروح والاقتباسات والمراجعات. يمكن للمستخدمين الاشتراك وتسجيل الكتب لإنشاء كتالوجات المكتبة وقوائم القراءة. يمكنهم أيضًا إنشاء مجموعاتهم الخاصة من اقتراحات الكتب والاستطلاعات واستطلاعات الرأي والمدونات والمناقشات. تقع مكاتب الموقع في سان فرانسيسكو. الشركة مملوكة لمتاجر التجزئة عبر الإنترنت أمازون. تأسست Goodreads في ديسمبر 2006 وتم إطلاقها في يناير 2007 على يد أوتيس تشاندلر وإليزابيث خوري تشاندلر. في ديسمبر 2007، كان الموقع يضم أكثر من 650.000 عضو وتمت إضافة أكثر من 10.000.000 كتاب. بحلول يوليو 2012، أعلن الموقع عن 10 ملايين عضو، و20 مليون زيارة شهرية، وثلاثين موظفًا. في 28 مارس 2013، أعلنت أمازون استحواذها على Goodreads، وفي 23 يوليو، أعلنت Goodreads على موقعها الإلكتروني أن قاعدة مستخدميها قد نمت إلى 20 مليون عضو، بعد أن تضاعفت في ما يقرب من 11 شهرًا.

الموقع الإلكتروني: goodreads.com

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