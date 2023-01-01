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ScienceDaily

ScienceDaily

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الموقع الإلكتروني: sciencedaily.com

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Science Daily هو موقع إلكتروني أمريكي تم إطلاقه في عام 1995 يجمع البيانات الصحفية وينشر بيانات صحفية معدلة قليلاً (وهي ممارسة تسمى churnalism) حول العلوم، على غرار Phys.org وEurekAlert!. تم تأسيس الموقع من قبل الزوجين دان وميشيل هوجان في عام 1995 ; عمل دان هوجان سابقًا في قسم الشؤون العامة في مختبر جاكسون لكتابة البيانات الصحفية. يجني الموقع المال من بيع الإعلانات. اعتبارًا من عام 2010، قال الموقع إنه نما "من عملية لشخصين إلى شركة إخبارية كاملة مع مساهمين من جميع أنحاء العالم" ولكن في ذلك الوقت، كان الموقع خارج منزل هوجان، ولم يكن لديه مراسلين، ولم يكن لديه سوى البيانات الصحفية المعاد طباعتها. في عام 2012، Quantcast صنفتها في المرتبة 614 مع 2.6 مليون زائر أمريكي.

الموقع الإلكتروني: sciencedaily.com

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