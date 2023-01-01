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Vox هو موقع إخباري ذو اهتمامات عامة للقرن الحادي والعشرين. مهمتها بسيطة: شرح الأخبار. السياسة والسياسة العامة والشؤون العالمية والثقافة الشعبية والعلوم والأعمال والطعام والرياضة وكل شيء آخر مهم هي جزء من نطاقنا التحريري. هدفنا هو نقل الناس من الفضول إلى الفهم.

الموقع الإلكتروني: vox.com

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