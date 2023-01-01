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Hacker News

Hacker News

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الموقع الإلكتروني: ycombinator.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hacker News على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Hacker News هو موقع إخباري اجتماعي يركز على علوم الكمبيوتر وريادة الأعمال. يتم إدارته من قبل صندوق بول جراهام الاستثماري وحاضنة الشركات الناشئة Y Combinator. بشكل عام، يتم تعريف المحتوى الذي يمكن تقديمه على أنه "أي شيء يرضي فضول الفرد الفكري".

الموقع الإلكتروني: ycombinator.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hacker News. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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