Twitch هي خدمة بث مباشر للفيديو تديرها Twitch Interactive، وهي شركة تابعة لشركة Amazon. تم تقديمه في يونيو 2011 باعتباره فرعًا من منصة البث ذات الاهتمامات العامة Justin.tv، ويركز الموقع بشكل أساسي على البث المباشر لألعاب الفيديو، بما في ذلك بث مسابقات الرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى بث الموسيقى والمحتوى الإبداعي ومؤخرًا، " في الحياة الحقيقية" تيارات. يمكن مشاهدة المحتوى الموجود على الموقع إما مباشرة أو عبر الفيديو حسب الطلب. لقد طغت شعبية Twitch على شعبية نظيرتها ذات المصلحة العامة. في أكتوبر 2013، كان الموقع يضم 45 مليون مشاهد فريد، وبحلول فبراير 2014، كان يعتبر رابع أكبر مصدر لذروة حركة المرور على الإنترنت في الولايات المتحدة. في الوقت نفسه، تمت إعادة تسمية الشركة الأم لـ Justin.tv لتصبح Twitch Interactive لتمثيل التحول في التركيز - وتم إغلاق Justin.tv في أغسطس 2014. وفي ذلك الشهر، استحوذت أمازون على الخدمة مقابل 970 مليون دولار أمريكي، والتي أصبحت لاحقًا أدى ذلك إلى إدخال أوجه التآزر مع خدمة الاشتراك الخاصة بالشركة Amazon Prime. استحوذت Twitch لاحقًا على Curse، وهي شركة مشغلة لمجتمعات ألعاب الفيديو عبر الإنترنت وقدمت وسائل لشراء الألعاب من خلال الروابط الموجودة على التدفقات جنبًا إلى جنب مع برنامج يسمح للقائمين بالبث بتلقي عمولات على مبيعات الألعاب التي يلعبونها. بحلول عام 2015، كان لدى Twitch أكثر من 1.5 مليون مذيع و100 مليون مشاهد شهريًا. اعتبارًا من عام 2017، ظلت Twitch هي خدمة البث المباشر للفيديو الرائدة لألعاب الفيديو في الولايات المتحدة، وكانت تتمتع بميزة على YouTube Gaming. اعتبارًا من مايو 2018، كان لديها 2.2 مليون مذيع شهريًا و15 مليون مستخدم نشط يوميًا، مع حوالي مليون مستخدم متزامن في المتوسط. اعتبارًا من مايو 2018، كان لدى Twitch أكثر من 27000 قناة شريكة.

الموقع الإلكتروني: twitch.tv

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Twitch. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.