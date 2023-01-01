Wistia Inc.‎ هي شركة برامج فيديو مقرها في كامبريدج، ماساتشوستس. توفر Wistia خدمات استضافة الفيديو للشركات، مع وظائف التحليلات والتسويق. اعتبارًا من عام 2017، هناك 300000 شركة تستخدم Wistia. اعتبارًا من عام 2018، كان لدى Wistia 87 موظفًا.

الموقع الإلكتروني: wistia.com

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