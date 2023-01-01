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Wistia

Wistia

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الموقع الإلكتروني: wistia.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Wistia على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Wistia Inc.‎ هي شركة برامج فيديو مقرها في كامبريدج، ماساتشوستس. توفر Wistia خدمات استضافة الفيديو للشركات، مع وظائف التحليلات والتسويق. اعتبارًا من عام 2017، هناك 300000 شركة تستخدم Wistia. اعتبارًا من عام 2018، كان لدى Wistia 87 موظفًا.

الموقع الإلكتروني: wistia.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Wistia. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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